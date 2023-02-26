27 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 27 лютого

У цей день у світі відзначають День полярного ведмедя. Всі національні та міжнародні природоохоронні організації включають полярних ведмедів до переліку рідкісних видів тварин, чисельність яких скорочується. 27 лютого людей закликають більше дізнатися про цих цікавих тварин і можливі дії для збереження цього рідкісного виду.

Яке релігійне свято 27 лютого

27 лютого віряни відзначають День пам’яті святого Кирила. Він був братом рівноапостольного Мефодія, разом із яким склав слов’янську азбуку та перекладав святі книги слов’янською мовою.

Також у 2023 році на 27 лютого припадає дата початку Великого Посту, а закінчується постування 15 квітня.

Хто святкує іменини 27 лютого

У неділю, 26 лютого, день ангела святкують Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак.

Які історичні події відбулись 27 лютого

425 — візантійський імператор Феодосій II заснував Константинопольський університет

1594 — перший із Бурбонів, Генріх IV, став королем Франції.

1870 — японський уряд затвердив державний прапор.

1900 — засновано ФК «Баварія» (Мюнхен).

1918 — початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну.

1919 — комісія Антанти провела зустріч із українським отаманом Симоном Петлюрою.

1933 — підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху.

1939 — створено Спілку композиторів України.

1942 — масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля.

1944 — масове спалення чеченців військами НКВС у селищі Хайбах.

1952 — ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку.

1965 — відбувся перший політ першого у світі широкофюзеляжного транспортного літака АН-22 («Антей»), створеного в КБ О. К. Антонова (Київ).

1974 — у Нью-Йорку мільйонним тиражем вийшов перший номер щотижневого журналу People, що розповідає новини про життя зірок шоу-бізнесу.

1990 — Верховна Рада СРСР створила нову посаду — президент СРСР.

1991 — президент США Джордж Буш оголосив про звільнення Кувейту в ході операції «Буря в пустелі».

2014 — війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивісили над ними російські прапори.

2015 — в Москві біля Кремля застрелений один з головних лідерів політичної опозиції путінському режиму Борис Нємцов.

Хто народився 27 лютого

272 — Костянтин Великий, римський імператор.

1807 — Генрі Лонгфелло, американський поет, автор «Пісні про Гайавата».

1831 — Микола Ґе, український живописець, художник-передвижник, майстер портретів, історичних і релігійних полотен.

1863 — Хоакін Соролья і Бастіда, іспанський живописець.

1901 — Маріно Маріні, італійський скульптор, живописець і графік.

1902 — Джон Стейнбек, американський письменник, лауреат Нобелівської премії.

1913 — Ірвін Шоу, американський письменник, написав «Багатій, бідняк», «Молоді леви», «Жебрак, злодій».

1923 — Іван Терлецький, вояк УПА, політв’язень.

1930 — Джоан Вудворд, американська кіноактриса, дружина Пола Ньюмена, лауреатка «Оскара» за фільм «Три обличчя Єви».

1932 — Елізабет Тейлор, американська акторка (двічі завойовувала «Оскар»).

1939 — Кензо, японський дизайнер, модельєр, парфумер.

1947 — Джузеппе Бертолуччі, італійський режисер, сценарист і продюсер.

1978 — Каха Каладзе, грузинський футболіст, захисник «Мілану».

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