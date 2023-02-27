Заяву про шлюб відтепер можна подати через Дію: як це зробити (інструкція)

На порталі Дія з’явилась можливість подати заяву про шлюб. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На сайті можна обрати місце, час, формат та зал, де плануєте провести церемонію. ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії.

«Далі вам треба лише не забути з‘явитися у ДРАЦС у день одруження. Менше бюрократії — більше кохання», — заявив міністр.

Як подати заяву про шлюб на порталі Дія: інструкція

Для того, щоби подати заяву про шлюб на порталі Дія, необхідно:

Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ «Сім’я»

Обрати послугу «Заява про шлюб»

Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації

Сплатити адміністративний збір

Підписати заяву електронним підписом

Щоб ваш партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.

У Мінцифрі запевняють, що процес подання заяви онлайн триває менше 15 хвилин.

Нагадаємо, бета-тестування нової послуги розпочалося наприкінці листопада.

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