В Україні зниклими вважаються 349 дітей

В Україні, станом на понеділок, з початку повномасштабної війни з росією вважаються зниклими 349 дітей.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Рубрика.
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“За даними платформи “Діти війни”, станом на 25 лютого 2023 року (в Україні вважаються – ред.) зниклими 349 дітей, знайденими – 9972 дитини”, – уточнюється у повідомленні.
У свою чергу ювенальні прокурори поінформували, що, станом на ранок 27 лютого, понад 1388 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни з рф.
За офіційною інформацією прокуратури, унаслідок цього 461 дитина загинула та понад 927 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За інформацією Офісу генерального прокурора, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 445, Харківській – 272, Київській – 123, Херсонській – 90, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 64.
“Через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю”, – заявили у відомстві.
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