Банк Естонії перерахував НБУ ще €140 тисяч від продажу монет на підтримку України

Банк Естонії у рамках партнерського проєкту передав Нацбанку України додаткові 140 550 євро від продажу монетних карток із монетою номіналом 2 євро, яка присвячена Україні та її свободі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Із моменту випуску наприкінці листопада минулого року було придбано понад 35 тисяч монетних карток. З урахуванням першого переказу у серпні минулого року Банк Естонії передав Україні вже майже 495 тисяч євро.

Найактивніше монетні картки купували жителі Естонії, Німеччини, Франції, Латвії, Іспанії, Словаччини, України, Фінляндії, США та Італії. Загалом монета зацікавила жителів 53 країн.

Монетні картки Банк Естонії пропонує з липня минулого року. 29 листопада Банк Естонії випустив в обіг два мільйони монет.