Центри медицини катастроф отримають 55 генераторів від ЮНІСЕФ

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримають 55 електрогенераторів від ЮНІСЕФ для безперебійної роботи під час аварійних відключень електроенергії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Щоб діти та батьки змогли отримувати екстрену медичну допомогу незалежно від наявності електропостачання, у лютому Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надав 55 електрогенераторів для цих закладів. Найближчими тижнями вони будуть доставлені до центрів «екстренки», – йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра охорони здоровʼя з питань цифрового розвитку Марія Карчевич наголосила, що МОЗ з першого дня війни разом із міжнародними партнерами працює над тим, щоб медичні заклади були забезпечені автономними джерелами живлення.

«Для «екстренки» кожний такий генератор – це можливість продовжувати надавати екстрену медичну допомогу, кожному хто її потребує, за будь-яких умов», – підкреслила вона.

Зазначається, що більшість генераторів забезпечуватимуть безперебійну роботу центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на прифронтових територіях Запорізької, Дніпропетровської, Чернігівської областей, ще частину доставлять до закладів Черкаської, Кіровоградської та Львівської областей.

«Ми маємо бути впевнені, що діти попри все гарантовано отримають доступ до критично важливих медичних послуг. Під час бойових дій машини швидкої допомоги отримують ще більше термінових викликів. Ми не можемо залишити дітей без вчасної медичної допомоги через відключення електроенергії. Генератори зберігають час і життя, дозволяючи швидко відправляти бригаду медиків на терміновий виклик. Наша мета – постачати всі необхідні ресурси, щоб забезпечити дітям доступ до необхідної медичної допомоги», – зазначив заступник представника ЮНІСЕФ в Україні Дуґлас Хаґеман.

За інформацією МОЗ, цього року ЮНІСЕФ надасть медичним закладам близько 300 генераторів завдяки ініціативам Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, ЄС, Республіки Корея, Іспанії, Великої Британії та Бюро гуманітарної допомоги USAID.

Як зазначається, наразі Міністерство охорони здоровʼя спільно з міжнародними партнерами докладає максимум зусиль, аби покрити більшість медзакладів, у тому числі й центрів медицини катастроф, автономними джерелами електроенергії на випадок надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що для роботи в екстрених умовах в українських медзакладах вже працює понад 4 000 генераторів різної потужності, які дозволяють закрити мінімальну потребу в електроенергії. Для їх безперебійної роботи, кожен медзаклад має резерв пального мінімум на 5 днів.

Окрім генераторів, значна частина закладів також забезпечені станціями супутникового інтернету Starlink. Наразі в системі охорони здоров’я встановлено понад тисячу станцій Starlink, які дозволяють їм навіть у критичних ситуаціях залишатися на звʼязку, інформують у МОЗ.