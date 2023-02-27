Через платформу GoFundMe вже зібрали понад £225 мільйонів

Понад 225 мільйонів фунтів стерлінгів пожертвували на допомогу українцям через платформу GoFundMe після початку російського вторгнення у лютому минулого року.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Реакція, яку ми побачили з усього світу протягом днів і тижнів після (російського – ред.) вторгнення, була дивовижною. Допомога українському народу після вторгнення була однією із найбільших, які ми коли-небудь бачили на GoFundMe, і це тривало протягом останніх 12 місяців”, – сказав міжнародний віцепрезидент платформи Джон Ковентрі.
Сайт збору коштів підтвердив, що понад 225 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 270 мільйонів доларів США) були надіслані з усього світу після початку російсько-української війни минулого року.
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