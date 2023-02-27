Польща готова взяти на лікування і реабілітацію 2,5 тисяч українських військових

Польща запропонувала Україні надати лікування та реабілітацію 2,5 тисячі поранених українських військовослужбовців.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Окремо хочу відзначити нашу взаємодію щодо лікування і реабілітації українських воїнів. Пропозиція від Прем’єр-міністра щодо 2,5 тис. наших військових – вони можуть отримувати допомогу щодо лікування та реабілітації в Польщі”, – зазначив Президент Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, що сьогодні разом з главою польського уряду відвідав поранених українських воїнів у шпиталі, у тому числі, й захисників з-під Бахмута.