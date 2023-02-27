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У Литві зібрали €14 мільйонів на радари для України

27.02.2023

Організована у Литві благодійна кампанія Radarom зібрала 14 мільйонів євро на військові радари для України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Дякуємо! Ми зібрали 14 млн євро під час кампанії. Не спиняймося на досягнутому”, – зазначається на сайті.

Кампанія зі збору коштів тривала з 30 січня по 24 лютого за підтримки п’яти відомих литовських громадських організацій. “Зібрані під час кампанії кошти були використані на закупівлю багатофункціональних тактичних радарів. Призначення радарів – стежити за авіапростором навколо українських стратегічно важливих об’єктів, таких як: електростанції, пункти водопостачання тощо. Вони мають допомогти забезпечити українцям цієї зими настільки нормальне життя, наскільки це можливо”, – пояснюють організатори.

Вони також закликали “продовжувати разом підтримувати Україну”.

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