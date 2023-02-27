У Литві зібрали €14 мільйонів на радари для України

Організована у Литві благодійна кампанія Radarom зібрала 14 мільйонів євро на військові радари для України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: В Україні зниклими вважаються 349 дітей
“Дякуємо! Ми зібрали 14 млн євро під час кампанії. Не спиняймося на досягнутому”, – зазначається на сайті.
Кампанія зі збору коштів тривала з 30 січня по 24 лютого за підтримки п’яти відомих литовських громадських організацій. “Зібрані під час кампанії кошти були використані на закупівлю багатофункціональних тактичних радарів. Призначення радарів – стежити за авіапростором навколо українських стратегічно важливих об’єктів, таких як: електростанції, пункти водопостачання тощо. Вони мають допомогти забезпечити українцям цієї зими настільки нормальне життя, наскільки це можливо”, – пояснюють організатори.
Вони також закликали “продовжувати разом підтримувати Україну”.
- ЄС виділить €7 мільйонів на проєкти зеленої розбудови українських міст
- Франція допоможе у розвитку Чорнобильської зони – Міндовкілля
- З Литви в Україну відправили понад шість тисяч пакетів для крові
- Україна отримає від США рідкісні БМП
- У Нафтогазі заявили про збитки у $1 мільярд через війну
- 10 гривень із кожного придбаного квитка на фільм «Мирний-21» передадуть фонду «Повернись живим»
- Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювати на відновлення України
- У Бахмуті залишаються 6 тис. мирних жителів, — Верещук
- Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти Московської біржі та російських банкірів
- Українську монету визнали найкращою в світі
- Суд дозволив забудувати багатоповерхівками 16 гектарів біля музею в Пирогові
- Іспанія виділить €1,5 мільйона на створення культурного хабу у Львові