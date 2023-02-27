Активність ворога свідчить про високу імовірність ракетних атак — ОК «Південь»

В Україні зберігається висока імовірність російських ракетних ударів. Про це попереджає Оперативне командування «Південь».

«Ворог продовжує повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів», — йдеться у повідомленні.

При цьому у Чорному морі зараз перебувають шість кораблів ворога. Один з них — носій чотирьох крилатих ракет «Калібр». Цей корабель вийшов у відкрите море зранку 27 лютого.

Відзначимо, що востаннє ракетоносій у морі фіксували 25 лютого — фрегат з восьма «Калібрами».

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