Болгарія відновила виробництво снарядів радянського зразка для України

У болгарському Костенці після перерви у 35 років збройовий завод “Терем” почав виробляти 122-міліметрові артилерійські снаряди радянського зразка для Збройних Сил України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Ліга.Новини.

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Завод припинив виробництво 122-міліметрових снарядів 1988 року, коли закінчилася холодна війна. У січні 2023 року підприємство поновило випуск снарядів.

На церемонії перерізання стрічки для нової виробничої лінії у Костенці були присутні представники посольства США.

З появою нових робочих місць завод може стати одним із найбільших роботодавців Костенця.

“Це велика справа для міста”, – сказала віцемер Маргарита Мінчева.

Крім того, збройовий завод ВМЗ у Сопоті перейшов на шестиденний робочий тиждень, щоб виробляти снаряди для України.