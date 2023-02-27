На Миколаївщині відновили роботу заводи PepsiCo та Agrofusion

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 24 лютого 2023 року в ефірі телеканала “Тернопіль 1” повідомив про те, що на Миколаївщині, незважаючи на небезпеку, поновили роботу два великих підприємства, які 2022 року змушені були зупинитися через військові дії.
Про це повідомляє Amazing Ukraine.
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“Два великих підприємства вже почали працювати. Одне з них – Pepsi Cola (до групи компаній PepsiCo входить і “Сандора”, – прим. ред.), яке відновлює свій завод. Інші підприємства – це світовий лідер з експорту томатів (група компаній Agrofusion, – прим. ред.).
Незважаючи на відновлення роботи таких підприємств, голова Миколаївської ОВА вважає, що цього недостатньо для бажаного рівня відновлення економіки в регіоні.
“Ми хотіли б, щоб це було швидше… Але розумію, що є об’єктивні причини. Допомогу надамо нашому бізнесу для відновлення, якщо потрібно”, – каже Віталій Кім.
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