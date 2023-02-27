Росіяни контролюють 41 акціонерне товариство в Україні — Опендатабот

Через рік повномасштабного вторгнення росії в Україні все ще є бізнеси, які контролюються росіянами. Йдеться про 41 акціонерне товариство, яке належить власникам з рф. Серед них такі компанії, як «Укренергоатом», «Вімм-Білль-Данн Україна» та декілька банків.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Перевіривши реєстр акціонерів виявлено, що частки у 41 акціонерних товариствах належать власникам з рф. Лише 9 з цих компаній знаходяться у стані припинення або банкрутства — а решта продовжує працювати на території України.

Загалом в Україні зареєстровано майже 12 тис. акціонерних товариств, проте інформацію про власників та бенефіціарів, тобто людей, які утримують пакети акцій й отримують прибуток, є не про всіх. Так, за останній звітний період — йдеться про 2021 рік — є дані про утримувачів акцій щодо 6346 компанії.

«Серед компаній, що контролюються громадянами РФ, такі бізнеси, як банк «Форвард», «Укренергоатом», «Укргазпром», «ВТБ банк», «Глорія Джинс», «Запоріжгідросталь». Є навіть наукові установи — Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування та Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування», — йдеться у повідомленні.

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