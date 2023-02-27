Херсонська ТЕЦ відновила роботу – будинки почали підключати до тепломережі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Херсонська ТЕЦ відновила роботу – будинки почали підключати до тепломережі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з технічних причин, а саме через те, що з опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоб не допустити пошкодження труб у морози, підключення триватиме протягом дня.