Грузія дозволила українцям перебувати в країні без віз протягом двох років

Грузія продовжила термін безвізового перебування українців на території до двох років.

Про це повідомило видання «Грузія Online» .

Уряд скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в’їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом повного року.

Відповідно до поправок, які набули чинності одразу після публікації, громадяни України тепер мають право в’їжджати до Грузії без візи та перебувати у країні протягом повного дворічного терміну.

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