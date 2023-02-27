Росія накопичує штурмову авіацію біля кордонів з Україною — розвідка

Російські окупанти накопичили певну кількість штурмової авіації біля кордонів з Україною. Вони планують залучити її у найважливіших напрямках, де намагатимуться вести наступ.

Про це заявив Андрій Черняк, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони.

«Вони (росіяни — Прим. Ред.) розуміють, що їм це не вдається. Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ рф так чи інакше беруть участь в агресії проти України, у них нема чим і кому воювати», — заявив він.

І додав, що саме тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації. Черняк зауважив, що українська система протиповітряної оборони з кожним днем посилюється.

Враховуючи, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та іранські дрони, літаки збивати буде ще простіше, підкреслив представник розвідки.

Раніше в ГУР назвали міста, які хочуть захопити окупанти.

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