ЄС надасть 1500 грантів для українського малого та середнього бізнесу

Європейський Союз в рамках програми «Єдиний ринок» надасть 1500 грантів для малого та середнього бізнесу в Україні. У додаток до цього, 430 грантів буде виділено для молодих українських підприємців, які бажають отримати досвід ведення бізнесу в країнах ЄС.
Про це повідомляє Amazing Ukraine.
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Заявки на ці гранти будуть розміщені на порталі програми ЄС «Єдиний ринок» наступного тижня. Україна офіційно приєдналася до програми «Єдиний ринок» 2 лютого 2023 року.
Ця програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4,2 млрд євро на 7 років (з 2021 по 2027 роки). Участь України в цій програмі дозволить зміцнити співпрацю з ЄС, що є особливо актуальним з огляду на євроінтеграційні процеси та набуття Україною статусу кандидата в ЄС.
Наступний тиждень програма ЄС «Єдиний ринок» розмістить повідомлення про подачу заявок на гранти для малого та середнього бізнесу та молодих українських підприємців, що прагнуть вивчати досвід ведення бізнесу в ЄС.
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