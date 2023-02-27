Окупанти змінюють тактику ракетних обстрілів – ГУР

За даними Головного управління розвідки України, Росія змінює свою тактику використання ракет проти України.
Як передає Amazing Ukraine, за словами представника МОУ Андрія Черняка, Росія вчиться на своїх помилках та закінчуються її запаси високоточних крилатих ракет, таких як “Калібр”, Х-101 та Х-555, що часто використовуються при обстрілах. Залишилося менше ніж 100 таких ракет у Москві, однак загалом Росія має ще тисячі ракет.
Читай також: Болгарія відновила виробництво снарядів радянського зразка для України
Розвідка підкреслює, що росіяни використовують ракет набагато більше, ніж виробляють. Старі ракети, що знаходяться на озброєнні Росії, мають проблеми з несправністю та обмеженим радіусом ураження.
За даними ГУР, 95% сухопутних військ РФ дійсно беруть участь в агресії проти України, але не досягають стратегічного успіху. У зв’язку з цим окупанти збільшують свій наступальний потенціал, використовуючи авіацію.
- ЄС виділить €7 мільйонів на проєкти зеленої розбудови українських міст
- Франція допоможе у розвитку Чорнобильської зони – Міндовкілля
- З Литви в Україну відправили понад шість тисяч пакетів для крові
- Україна отримає від США рідкісні БМП
- У Нафтогазі заявили про збитки у $1 мільярд через війну
- 10 гривень із кожного придбаного квитка на фільм «Мирний-21» передадуть фонду «Повернись живим»
- Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювати на відновлення України
- У Бахмуті залишаються 6 тис. мирних жителів, — Верещук
- Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти Московської біржі та російських банкірів
- Українську монету визнали найкращою в світі
- Суд дозволив забудувати багатоповерхівками 16 гектарів біля музею в Пирогові
- Іспанія виділить €1,5 мільйона на створення культурного хабу у Львові