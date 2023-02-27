Окупанти змінюють тактику ракетних обстрілів – ГУР

За даними Головного управління розвідки України, Росія змінює свою тактику використання ракет проти України.

Як передає Amazing Ukraine, за словами представника МОУ Андрія Черняка, Росія вчиться на своїх помилках та закінчуються її запаси високоточних крилатих ракет, таких як “Калібр”, Х-101 та Х-555, що часто використовуються при обстрілах. Залишилося менше ніж 100 таких ракет у Москві, однак загалом Росія має ще тисячі ракет.

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Розвідка підкреслює, що росіяни використовують ракет набагато більше, ніж виробляють. Старі ракети, що знаходяться на озброєнні Росії, мають проблеми з несправністю та обмеженим радіусом ураження.

За даними ГУР, 95% сухопутних військ РФ дійсно беруть участь в агресії проти України, але не досягають стратегічного успіху. У зв’язку з цим окупанти збільшують свій наступальний потенціал, використовуючи авіацію.