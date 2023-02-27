У Києві можуть встановити ізраїльську систему оповіщення про повітряну небезпеку: як вона працює

В Україні, а саме в Києві протягом чотирьох місяців можуть встановити систему оповіщення про повітряну небезпеку, яка працює в Ізраїлі.

Про це в інтервʼю The Times of Israel розповів Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі.

Ізраїль працює над системою раннього сповіщення про повітряні загрози для України. По суті це та ж сама технологія, що вже давно використовується в країні, але її спеціально адаптують під наші реалії, розповів Корнійчук.

Поки робота йде тільки над проєктом для Києва — його мають запустити до літа 2023 року. Якщо сирена справно працюватиме, згодом її поставлять і в інших регіонах України.

Ізраїльські системи раннього оповіщення про ракети: як вони працюють

Ізраїльська система раннього сповіщення створена, щоб виявляти не тільки ракети, а і безпілотники. Траєкторія руху відстежується за допомогою радарів. Також прораховується час наближення — сирена дає спеціальний сигнал, який вказує, скільки хвилин/секунд є у людей, щоб сховатися.

«Коли російські літаки злітають, приміром, у Білорусі, тривога включається відразу по всіх областях України. Натомість в Ізраїлі працюють потужні радари, які вираховують, куди саме летить ракета. Сирена включається секторально у конкретному місці», — пояснив принцип роботи Євген Корнійчук.

Теоретично у столиці не вмикатимуть тривогу, приміром, під час зльотів МіГ-31К. А от під час реальних пусків ракет вона лунатиме не у всьому місті, а лише в окремих районах.