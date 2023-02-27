Мінімальна процедура макіяжу, яка дозволить підкреслити природну красу

Мінімалістичний макіяж зараз у тренді. Наявність базової колекції косметики може допомогти вам заощадити гроші, час та місце у косметичці. Створювати бездоганний макіяж за 5 хвилин просто, далі ми розповімо, що для цього знадобиться.

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Основи колекції косметики

Щоб створити базову косметичку, виберіть універсальні продукти. Підібрати декоративну косметику ви можете в каталозі інтернет-магазину «Ватсонс»: https://www.watsons.ua/uk/makiyazh/lc/H. Ці предмети першої необхідності прості у використанні, і вони допоможуть вам досягти досконалого образу, навіть якщо ви новачок у макіяжі.

Фундамент

Щоб зробити натуральний макіяж, виберіть легку основу або BB-крем, який вирівнює тон шкіри, не забиваючи пори:

Якщо у вас суха або комбінована шкіра, зверніть увагу на тональний зволожувальний крем з легкою формулою без олії, яка дуже швидко зливається зі шкірою. Він не виглядатиме «важким» чи липким.

Якщо у вас жирна шкіра, спробуйте матову основу чи BB-крем. Обидва засоби забезпечують чудове покриття під час нанесення спонжем для макіяжу.

Якщо у вас рівний тон шкіри, проте вам потрібно приховати деякі недоліки, ви можете пропустити основу і використовувати замість неї консилер. Для цього спочатку нанесіть на лице звичайний зволожувальний крем і дайте йому увібратися. Це дозволить підготувати шкіру до нанесення макіяжу. Далі використовуйте консилер, щоб приховати темні кола та інші недоліки. М’який спонж-аплікатор зробить нанесення простим та швидким.

Туш для вій

Зосередьтеся на отриманні довгих та об’ємних вій для мінімалістичного макіяжу очей. Це особливо актуально, якщо ви не користуєтеся лайнером або тінями для повік. Виберіть туш, яка не осипається, надає віям миттєвий колір і добре тримається протягом дня. Також продукт повинен забезпечувати хорошу довжину та об’єм, не виглядаючи грудкуватим.

Багатофункціональний засіб для губ

Ви можете використовувати мультистик для щік та губ, щоб заощадити час та гроші. Він надає приємного відтінку обличчю, а також зволожує шкіру. Крім того, що продукт простий у використанні і надає губам бажаного кольору, його також можна наносити і легко розтушовувати на вилицях для ненав’язливого сяйва. Людям зі світлою шкірою може сподобатися палітра ніжних рожевих відтінків, зі смаглявою — персикових.

Якщо ви віддаєте перевагу помаді, купіть зволожувальну формулу з високою пігментацією або звичну кремову.

Рум’яна

За правильного застосування рум’яна можуть кардинально змінити будь-який образ. Виберіть продукт, який лягає гладко, але не надто мерехтить, щоб створити денний макіяж. Порошкові рум’яна не містять олій і легко наносяться на шкіру, кремові виглядають природно і надають щокам гарний рум’янець, не виглядаючи при цьому липкими.

Олівець (тіні, туш, гель, маркер) для брів

Виразні брови — невід’ємна частина образу, і є маса продуктів, які дозволять досягти потрібного ефекту. Виберіть засіб, який органічно зливається зі шкірою та легко наноситься. Найпопулярніший — олівець, його тонкий кінчик дозволить промалювати форму, а формула довго триматиметься на шкірі. Засоби з пензликами дозволять малювати штрихи, схожі на волоски, що надасть бровам природного, але чіткого вигляду.

За допомогою цих п’яти продуктів можливе створення ідеального макіяжу за лічені хвилини.