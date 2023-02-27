Бумбокс та Сергій Жадан презентували кліп до воєнної екшн-драми «Мирний-21»

З 22 лютого 2023 року в національний прокат вийшла воєнна екшн-драма «Мирний-21». Сьогодні творці презентували кліп на OST «Правда», в основі якого кадри з фільму. Пісню створили Андрій Хливнюк («Бумбокс»), який написав приспів, Сергій Жадан, який є автором куплетів, та Усеін Бекіров, який створив музику та аранжування.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Читай також: Гурт «Друга Ріка» оголосив збір 2 млн грн на підтримку ЗСУ та анонсував всеукраїнський тур “ІНША РІКА”

«Правда» звучить на титрах фільму Ахтема Сеітаблаєва «Мирний-21». Дізнавшись про роботу над новим фільмом та події, які лежать в основі майбутньої стрічки, музикант запропонував пісню, яка була написана у співпраці з Сергієм Жаданом. Він написав вірші, які згодом стали куплетами, приспів та музику — Андрій Хливнюк, аранжування до пісні створив композитор Усеін Бекіров.

«Приспів написав під враженням від куплетів Жадана. Це пісня про людей, на яких тримається наш драний і шкутильгаючий світ», — поділився Андрій Хливнюк.

У відеороботі використали кадри з фільму, які перегукуються з ідеєю та змістом пісні.

«Мені давно подобається музика Андрія, я дуже люблю його творчість. До того ж, у гурті грають мої друзі: барабанщик Олександр Люлякін та піаніст Павло Литвиненко. Пісня насправді мене дуже зачепила емоційно. Ахтем чув її напередодні і попросив зробити сінема-варіант музики. Я залишив мелодію Андрія і зробив оркестровий варіант, змінивши гармонію та грув. Я був радий доторкнутися до творчості гурту “Бумбок” як кінокомпозитор. Для мене велика честь працювати з Ахтемом Сеітаблаєвим», — розповідає Усеін Бекіров, автор музики до OST та музичний композитор фільму.