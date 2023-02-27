Київські митники запобігли переправленню за кордон старовинної ікони (фото)

Старовинну ікону «Богоматері Тихвинської» намагались вивезти з України до США.

Про це у Facebook повідомила Київська митниця.

Відправник з українського міста Покров у міжнародному поштовому відправленні задекларував святиню кінця ХІХ-початку ХХ століття як «фурнітуру» і «оцінив» у 1400 грн. Київські митники викрили спробу незаконного пересилання, що прямувало до США.

Експерти з Національного художнього музею України визначили, що виявлена митниками ікона має культурну та історичну цінність.

«Це «Богоматір Тихвинська», виготовлена майстрами крупного борисівського іконописного промислу Слобожанщини, який нині вважається історико-культурним явищем. Подібне зображення Богородиці було своєрідною візитівкою української Борисівки (тепер Брянська область рф — Прим. Ред)», — пояснюють у Київській митниці.

Предмети, що становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях.

Митники склали протокол про порушення митних правил, а ікону — вилучили.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили схему вивезення золота, платини і кольорових металів.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.