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Громадяни України зможуть перебувати на території Грузії без віз два роки

27.02.2023

Уряд Грузії заявив, що громадяни України можуть перебування в країні без віз до двох років.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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У Грузії внесли зміни та дозволили українцям в’їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом двох років.

Поправки набули чинності одразу після публікації.

Станом на літо 2022 року з початку війни в Україні Грузія прийняла понад 60 тисяч українських біженців.

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