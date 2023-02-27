Громадяни України зможуть перебувати на території Грузії без віз два роки

Уряд Грузії заявив, що громадяни України можуть перебування в країні без віз до двох років.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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У Грузії внесли зміни та дозволили українцям в’їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом двох років.
Поправки набули чинності одразу після публікації.
Станом на літо 2022 року з початку війни в Україні Грузія прийняла понад 60 тисяч українських біженців.
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