Суд арештував майно компанії російського бізнесмена на 1 млрд грн — СБУ

В Чернігівській області арештували все нерухоме майно однієї з текстильних компаній. Кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який залучений до військово-промислового комплексу росії.

Про це повідомляє СБУ.

«Рішення суду стосується виробничих приміщень, складів та офісів підприємства. Загальна вартість арештованого майна становить більше ніж 1 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Російський бізнесмент також володіє групою російських компаній, які виробляють й постачають ворогу військовий одяг й спорядження.

Зараз вивчається інформація про те, що до початку повномасштабного вторгнення українська компанія пересилала тканину російського військового зразка до білорусі.

«Для експорту використовували мережу підконтрольних фірм, які здійснювали зовнішньоекономічні операції на користь ворога», — додає пресслужба.

Наразі вирішується питання щодо передачі майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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