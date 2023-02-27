Як вчасно розпізнати, що настав час замінити ШРУС

Шарнір рівних кутових швидкостей, він же гомокінетичний шарнір, він же ШРУС, він же граната — підступна деталь, яка може зламатися в найнесподіваніший момент і повністю знерухомити автомобіль. Тому так важливо розпізнати її поломку вчасно, щоб наперед купити заміну шруса Ланоса, тим самим убезпечивши себе від зайвих витрат і грошей, і нервів. Оскільки цей шарнір буває двох типів – внутрішній та зовнішній – ознаки несправності у них також різні.

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Перевірка на дорозі

Зовнішній шарнір ламається частіше, тому що навантаження на нього набагато більше. Якщо він несправний, з передньої частини автомобіля чується шум у той момент, коли колеса вивернуті, а автомобіль перебуває в процесі розгону. Ви можете спеціально відтворити ці умови, щоб підтвердити несправність — при зношеному зовнішньому шрусі шум буде чути щоразу.

Внутрішній ШРУС, коли несправний, шумить за інших умов. Щоб почути його,

необхідно проїхати нерівною дорогою — з ямами або просто ґрунтовою. Рух по такій поверхні викликає зміщення внутрішнього ШРУСу, що призведе до характерного звуку, якщо шарнір зношений.

Чому ШРУС виходить з ладу

Найчастішою причиною несправності гомокінетичного шарніра є розрив його

пильовика, який є ковпаком з гуми, силікону або гофри. Пильовик відіграє важливу роль у захисті ШРУСу від попадання вологи та бруду — головних ворогів запчастини.

Якщо пильовик втратив цілісність, знос деталі стає швидким і неминучим. Не хочете міняти ШРУС — оглядайте пильовики регулярно, не чекаючи шуму. І вчасно замініть їх, виявивши пошкодження. Не завжди пильовик буває явно рваний, але хоча б одна з ознак нижче вже свідчить про те, що цілісність порушена:

● мокрий

● покритий мастилом

● виглядає нормально, але мастилом забризкане колесо

Пильовик рветься внаслідок аварії, наїзду на бордюр або велику яму, а також просто від часу. Дорожнє сміття, впливаючи на матеріал пильовика, неминуче стоншує його і покриває тріщинами. А тріщини рано чи пізно перетворяться на розриви. Варіант заводського браку також можливий, тому нову деталь треба уважно оглянути перед встановленням, також небажано економити на якості та імені виробника.