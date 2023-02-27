Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін подав у відставку

У понеділок, 27 лютого, Олександр Камишін, голова правління «Укрзалізниці» подав у відставку.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Камишіна, вони разом із віцепрем’єром Олександром Кубраковим ухвалили рішення, що він очолить офіс з євроінтеграції «Укрзалізниці в Європі.

«Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено… Вдячний президенту Зеленському і віце-прем’єру Кубракову за високу оцінку моєї роботи на позиції», — написав він.

Нагадаємо, Олександр Камишін очолив «Укрзалізницю» у серпні 2021 року — тоді його було призначено виконувачем обов’язків голови правління замість тодішнього керівника Івана Юрика.

А ось 1 квітня 2022 року Камишіна призначили головою правління на чотири роки.

До цього він був керуючим партнером інвестиційної компанії Fortior Capital.

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