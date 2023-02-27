Після нічної атаки на Київщині знайшли уламки «шахеда» (фото)

Уламки дрона-камікадзе, яким росія в ніч на 27 лютого атакуала Україну виявили на території одного із районів Київщини

Про це повідомив Андрій Нєбитов, голова Нацполіції Київської області.

«27 лютого під час нічної атаки окупантів Сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники. Частини ворожих об’єктів виявили в полі. Потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає. На місці події працювали поліцейські та вибухотехніки Київщини. Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували наслідки ворожої атаки», — написав він.

Нагадаємо, шо у ніч на 27 лютого внаслідок атаки «шахедів» на Хмельницький загинув один рятувальник, ще четверо дістали поранень.

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