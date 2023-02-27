Росія збільшує відвантаження нафти з тихоокеанських портів — Bloomberg

Сукупні потоки російської нафти зросли до 3,63 млн барелів на день за тиждень до 24 лютого 2023 року.

Про це пише Bloomberg.

Експорт російської нафти із Чорного моря різко скоротився, через шторми порт Новоросійськ був закритий, а потоки з арктичного терміналу в Мурманську також скоротилися, але падіння було більш ніж компенсовано, ймовірно, рекордними обсягами тихоокеанських терміналів рф. Рекордні 10 танкерів були завантажені в порту Козьміно минулого тижня, зокрема, потоки збільшилися за рахунок відновлення постачання нафти залізницею.

За даними групи дослідників, партії сирої нафти зі цих портів країни продаються майже на 40% дорожче, ніж вантажі, що експортуються через Балтійське море.

Обсяг сирої нафти на суднах, що прямують до Китаю та Індії, на додачу до менших потоків до Туреччини та вантажів на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, зріс за чотиритижневий період у середньому до 3,27 млн барелів на день. Це найвищий показник, що спостерігається з того часу, як Bloomberg почав відстежувати постачання на початку 2022 року.

Надходження до скарбниці Кремля від експортного мита на сиру нафту різко скоротилися з початку року. Хоча зниження цін на сиру нафту відіграло свою роль у цьому падінні, найбільший ефект справила зміна формули, яка використовується для розрахунку ставок мит.

Надходження до військової скарбниці Кремля від його експортного мита на сиру нафту склали $44 млн за сім днів до 24 лютого, але середній прибуток за чотири тижні впав на $3 млн до $43,4 млн.

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