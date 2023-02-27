У Microsoft створили гру з легендарним українським літаком «Мрія»

У відеогрі Microsoft Flight Simulator зʼявився авіасимулятор з найбільшим у світі транспортним літаком Ан-225 «Мрія».

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

У новому доповненні можна відчути себе пілотом цифрової копії літака. Зазначають, що у грі детальна копія справжньої «Мрії», авіасимулятор має ідентичний дизайн та навіть звук мотора.

Гра доступна для Xbox, PC та у Steam. Кошти від продажу підуть на відновлення літака «Мрія».

27 лютого 2022 року російські військові знищили «Мрію» в аеропорту Гостомель. На початку листопада гендиректор «Антонова» повідомив, що у секретному місці розробляють другу «Мрію».

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