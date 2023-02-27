Авіакомпанія WizzAir призупиняє польоти до Молдови

Угорська авіакомпанія WizzAir тимчасово зупиняє всі рейси з та до Молдови.

Компанія повідомила владу електронною поштою, в Управлінні цивільної авіації країни.

У листі зазначають, що відповідне рішення ухвалили з міркувань безпеки повітряного простору в регіоні. Так, з 14 березня лоукостер скасовує всі польоти з міжнародного аеропорту Кишинева.

«Рішення Wizz Air створило невизначеність, враховуючи, що 14 лютого авіаоператор звернувся з проханням про затвердження розкладу польотів на літній сезон, а сьогодні він був затверджений», — зазначили в управлінні.

Додають, що проаналізували ризики та визначили, що польоти в повітряному просторі Молдови можуть здійснюватися безпечно.

Раніше про рішення WizzAir повідомило румунське видання HotNews посилаючись на пресреліз компанії. На офіційному сайті про зупинку польотів не повідомляли, квитки до Молдови продовжують продавати. Водночас користувачі соцмереж скаржаться, що їхні рейси з країни почали скасовувати.

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