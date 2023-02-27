Бенксі поділився маркою Укрпошти «ПТН ПНХ» у своїх соцмережах (фото)

Британський вуличний художник Бенксі поділився маркою «Укрпошти» з власним графіті на своїй сторінці в Instagram.

Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Ввечері відомий артист Бенксі запостив у себе нашу марку, і вже більше 100 тисяч людей по всьому світу відмітили цей пост. Це відповідь на питання, чи ми щось з кимось погодили», — розповів Смілянський.

На марці із назвою «ПТН ПНХ» зобразили одне з семи графіті Бенксі, які він анонімно намалював на Київщині після деокупації. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник створив на стіні зруйнованого будинку у Бородянці.





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«Я вважаю, що це крутезне визнання України та нашої команди Укрпошти! І, можливо, порада тим, хто грає проти нас і в росії, і всередині країни: Найжахливіші злочини на планеті скоюються не тими людьми, хто повстає проти правил, а тими, хто ним слідує. Саме ті, хто дотримується правил, скидають бомби та вирізують села. (с) Бенксi», — додав глава «Укрпошти».

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