28 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 28 лютого

Сьогодні в нашій країні відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України.

На Тайвані — День пам’яті і миру.

В Індії — Національний день науки.

А у Фінляндії — День Калевали.

Калевала — це карело-фінський поетичний епос про подвиги та пригоди героїв казкової країни Калевала, де жив Калев — міфологічний родоначальника богатирів Вяйнямейнена, Ільмарінена та Леммінкяйнена.

У Фінляндії це день підняття національного прапора.

Яке релігійне свято 28 лютого

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять апостола від семидесяти Онисима.

Онисим жив у Малій Азії, в місті Колоси, у першому віці. Він був невільником у багатого чоловіка Филимона, що став християнином. За переказами, одного разу Онисим провинився перед Филимоном і втік до Рима. Там на той час перебував святий апостол Павло, який у своєму посланні заступився за Онисима перед Филимоном. Онисим під впливом Павла прийняв християнство та почав йому допомагати.

Перед смертю святий Павло висвятив Онисима на єпископа Верії. Онисим проповідував християнство в Греції і країнах Малої Азії, у 54—68 роках був єпископом Візантійським.

За імператора Траяна святого Онисима заарештували і стратили побиттям каміннями і відсіканням голови.

День ангела 28 лютого

Іменини в цей день святкують Олексій, Опанас, Єфросинія, Іван, Михайло, Микола, Онисим, Петро, Семен, Софія.

Які історичні події стались 28 лютого

202 до н. е. — Лю Бан зійшов на китайський престол як перший імператор династії Хань.

1066 — в Лондоні відкрили Вестмінстерське абатство.

1638 — шотландські пресвітеріани уклали Національний ковенант, в якому поклялись захищати кальвіністську віру всіма можливими засобами.

1835 — видана перша версія «Калевали» Еліаса Леннрута.

1854 — заснована Республіканська партія США.

1922 — Велика Британія припинила свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність.

1933 — після підпалу Рейхстагу президент Німеччини Гінденбург підписав указ «Про захист республіки», який скасовувал основні громадянські свободи.

1956 — у США запатентуєвали мережевий кабель для комп’ютерів.

1986 — у Стокгольмі двома пострілами вбито прем’єр-міністра Швеції Улофа Пальме.

1988 — у Сумгаїті (Азербайджан) вчинено погром вірменського населення.

1998 — почалась війна в Косово.

2013 — Папа Римський Бенедикт XVI зрікся престолу.

2022 — Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу.

Хто народився 28 лютого

1155 — Генріх Молодий, номінальний король Англії.

1533 — Мішель де Монтень, французький богослов, філософ.

1812 — Бертольд Ауербах, німецький письменник.

1824 — Чарльз Блонден (Жан-Франсуа Гравель), французький акробат, який 30 червня 1859 року першим у світі пройшов по тросу над Ніагарським водоспадом.

1896 — Філіп Генч, американський лікар, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1950 року.

1901 — Лайнус Полінг, американський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1954 року і Нобелівської премії миру 1962 року.

1915 — Пітер Медавар, британський біолог, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології 1960 року.

1930 — Леон Купер, американський фізик, лауреат Нобелівської премії 1972 року.

1932 — Юрій Богатиков, український співак.

1939 — Деніел Цуй Чі, американський фізик, лауреат Нобелівської премії 1998 року.

1942 — Браєн Джонс, англійський музикант, учасник гурту The Rolling Stones.

1942 — Діно Дзофф, італійський футбольний воротар, чемпіон світу 1982 року, тренер.

1944 — Зепп Маєр, німецький футбольний воротар, чемпіон світу 1974 року

1948 — Стівен Чу, американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1997 року.

1953 — Пол Кругман, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 2008 року.

1990 — Анна Музичук, українська шахістка, переможниця шахової олімпіади 2022 року.

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