28 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 28 лютого
Сьогодні в нашій країні відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України.
На Тайвані — День пам’яті і миру.
В Індії — Національний день науки.
А у Фінляндії — День Калевали.
Калевала — це карело-фінський поетичний епос про подвиги та пригоди героїв казкової країни Калевала, де жив Калев — міфологічний родоначальника богатирів Вяйнямейнена, Ільмарінена та Леммінкяйнена.
У Фінляндії це день підняття національного прапора.
Яке релігійне свято 28 лютого
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять апостола від семидесяти Онисима.
Онисим жив у Малій Азії, в місті Колоси, у першому віці. Він був невільником у багатого чоловіка Филимона, що став християнином. За переказами, одного разу Онисим провинився перед Филимоном і втік до Рима. Там на той час перебував святий апостол Павло, який у своєму посланні заступився за Онисима перед Филимоном. Онисим під впливом Павла прийняв християнство та почав йому допомагати.
Перед смертю святий Павло висвятив Онисима на єпископа Верії. Онисим проповідував християнство в Греції і країнах Малої Азії, у 54—68 роках був єпископом Візантійським.
За імператора Траяна святого Онисима заарештували і стратили побиттям каміннями і відсіканням голови.
День ангела 28 лютого
Іменини в цей день святкують Олексій, Опанас, Єфросинія, Іван, Михайло, Микола, Онисим, Петро, Семен, Софія.
Які історичні події стались 28 лютого
202 до н. е. — Лю Бан зійшов на китайський престол як перший імператор династії Хань.
1066 — в Лондоні відкрили Вестмінстерське абатство.
1638 — шотландські пресвітеріани уклали Національний ковенант, в якому поклялись захищати кальвіністську віру всіма можливими засобами.
1835 — видана перша версія «Калевали» Еліаса Леннрута.
1854 — заснована Республіканська партія США.
1922 — Велика Британія припинила свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність.
1933 — після підпалу Рейхстагу президент Німеччини Гінденбург підписав указ «Про захист республіки», який скасовувал основні громадянські свободи.
1956 — у США запатентуєвали мережевий кабель для комп’ютерів.
1986 — у Стокгольмі двома пострілами вбито прем’єр-міністра Швеції Улофа Пальме.
1988 — у Сумгаїті (Азербайджан) вчинено погром вірменського населення.
1998 — почалась війна в Косово.
2013 — Папа Римський Бенедикт XVI зрікся престолу.
2022 — Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу.
Хто народився 28 лютого
1155 — Генріх Молодий, номінальний король Англії.
1533 — Мішель де Монтень, французький богослов, філософ.
1812 — Бертольд Ауербах, німецький письменник.
1824 — Чарльз Блонден (Жан-Франсуа Гравель), французький акробат, який 30 червня 1859 року першим у світі пройшов по тросу над Ніагарським водоспадом.
1896 — Філіп Генч, американський лікар, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1950 року.
1901 — Лайнус Полінг, американський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1954 року і Нобелівської премії миру 1962 року.
1915 — Пітер Медавар, британський біолог, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології 1960 року.
1930 — Леон Купер, американський фізик, лауреат Нобелівської премії 1972 року.
1932 — Юрій Богатиков, український співак.
1939 — Деніел Цуй Чі, американський фізик, лауреат Нобелівської премії 1998 року.
1942 — Браєн Джонс, англійський музикант, учасник гурту The Rolling Stones.
1942 — Діно Дзофф, італійський футбольний воротар, чемпіон світу 1982 року, тренер.
1944 — Зепп Маєр, німецький футбольний воротар, чемпіон світу 1974 року
1948 — Стівен Чу, американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1997 року.
1953 — Пол Кругман, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 2008 року.
1990 — Анна Музичук, українська шахістка, переможниця шахової олімпіади 2022 року.
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