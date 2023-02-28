Японія запровадила нові санкції проти рф: у списку військове керівництво і Росбанк

Уряд Японії запровадив чергові санкції проти росії за вторгнення в Україну. Обмеження торкнуться 48 людей та 73 організації.

Про це Міністерство закордонних справ оголосило 28 лютого.

Зокрема у списку опинилися заступник міністра оборони рф Віктор Горемикін, глава концерну «Калашников» Алан Лушніков та співробітники генерального штабу російських збройних сил.

Під санкції також потрапили начальник управління президента росії із забезпечення діяльності держради Олександр Харичев, його заступника Борис Рапопорт і Турпал-алі Ібрагімов, якого називають родичем голови Чечні Рамзана Кадирова.

Обмеження стосуються і ПВК «Вагнер», «Росбанку», низки інститутів та дослідницьких центрів, пов’язаних з військово-промисловим комплексом, зокрема фізичний інститут ім. П.М. Лебедєва та інших організацій.

«Активи зазначених організацій в разі їх виявлення будуть заморожені», — додали у міністерстві.

Окрім цього, уряд Японії запроваджує й експортні обмеження щодо 21 російської організації.

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