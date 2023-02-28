Гучні монотонні звуки та гімн: у Києві два дні тестуватимуть новий сигнал про надзвичайні ситуації

З 9-ї ранку 28 лютого і до вечора 1 березня у Деснянському районі Києва проведуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації.

Про це повідомляє КМДА.

«Лунатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України. Мешканців Деснянського і сусідніх районів просимо враховувати цю інформацію і зберігати спокій», — йдеться у повідомленні.

Також у мерії повідомили, що у разі, якщо виникне реальна повітряна загроза, сирена лунатиме без голосового повідомлення про тестування.

Раніше Chas News розповідав, як працюватиме ізраїльська система оповіщення про повітряну небезпеку, яку незабаром планують встановити у Києві.

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