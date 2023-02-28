Як стати військовим лікарем в Україні: навчальні заклади і перспективи

Після значного розширення чисельності Збройних Сил України постала потреба у збільшенні кількості не тільки бійців, а й тих військових, які можуть надати їм медичну допомогу.

В армії лікуванням солдатів займається військовий лікар. Chas News розповідає, що входить до його обов’язків та як стати медиком у Збройних Силах.

Хто такий військовий лікар

Військовий лікар — це людина з вищою медичною освітою, яка має військове звання. За Женевською конвенцією, вона має право виконувати тільки обов’язки з надання медичної допомоги.

Військовий лікар стежить за здоров’ям солдатів, надає їм необхідну медичну допомогу в разі потреби. У мирний час він лікує хвороби, у воєнний — поранених.

Де в Україні отримати освіту військового лікаря

Українці мають кілька шляхів, щоб стати лікарем Збройних сил. Один із них — це вступ до Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця у Києві на факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України.

Тут є кафедри внутрішньої медицини, гігієни та екології, загальної хірургії, медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини, фізичного виховання і здоров’я. Навчання триває шість років.

На факультеті окрім медичних дисциплін є фізичне виховання і військова підготовка, яку студенти проходять п’ять років. Для майбутніх лікарів проводять практичні заняття на полігоні, розповідають як поводитись зі зброєю, та що робити в екстрених випадках. Після закінчення п’ятього курсу студентам дають звання молодшого лейтенанта в запасі.

По закінченню факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України студенти можуть вступити на інтернатуру в Українську військово-медичну академію, де закінчення факультету надає першочерговий пріоритет, високу заробітну плату і підвищення звання.

Ще одним навчальним закладом, який готує військових лікарів в Україні, є Українська військово-медична академія (УВМА).

Сюди можна вступити після закінчення факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України в університеті ім. О.О. Богомольця або будь-якого іншого медичного університету країни.

Академія є єдиним вищим військово-медичним закладом, який дає можливість отримати лікарську спеціальність на основі раніше отриманої медичної освіти та підготовку до служби на посадах кадрових офіцерів медичної служби.

Вступити в УВМА можна тільки на основі отриманої в іншому університеті вищої медичної освіти. Тут є кафедри організації медичного забезпечення ЗСУ, військової фармації, загальновійськових дисциплін, військової токсикології, радіології та медичного захисту, а також військово-профілактична кафедра.

Вступити в академію можуть випускники медичних вишів віком до 30 років або військові віком до 35 років. Вступні випробування для кандидатів передбачають: оцінку освітньо-професійного рівня; психологічне обстеження; оцінку рівня фізичної підготовки; заключне медичне обстеження військово-лікарською комісією.

Бойовий медик і військовий лікар: в чому різниця

Слід розрізняти бойових медиків та військових лікарів. Перші перебувають із бійцями на полі бою та надають їм невідкладну допомогу, а також евакуюють поранених. Для того, аби стати бойовим медиком, не потрібно мати вищу освіту.

Якщо людина закінчила медичний коледж, то може звернутись до лікувальної установи і отримати рекомендаційного листа. Після цього у військкоматі слід отримати направлення на проходження базової військової підготовки в одному з навчальних центрів ЗСУ. Якщо ж людина хоче стати бойовим медиком, коли вступила в лави армії, її направлять у 205-й навчальний центр тактичної медицини.

Перебувати на посаді бойового медика можна до 45 років.Після цього віку є можливість продовжити службу в медпункті частини або госпіталі.