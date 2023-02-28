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Ілон Маск повернув собі статус найбагатшої людини світу — Bloomberg

28.02.2023

Американський бізнесмен Ілон Маск повернув собі статус найбагатшої людини світу після нетривалої його втрати. Його позицію тимчасово займав француз Бернар Арно.

Про це повідомляє Bloomberg.

Статки Маска збільшились завдяки 70% зростанню курсу акцій Tesla цього року. Курс зріс приблизно на 100% від свого внутрішньоденного мінімуму 6 січня.

Tesla також виграла від збільшення попиту на електромобілі після зниження цін на кілька моделей.

Акції компанії 27 січня подорожчали на 5,5% до $207,63 на Нью-Йоркській біржі, збільшивши чистий капітал Маска до $187,1 млрд.

Це перевищує статки у $185,3 млрд 73-річного французького магната Арно, який стоїть за потужною компанією LVMH, що займається продажем предметів розкоші.

Що відомо про статки Ілона Маска

Восени 2021 року Ілон Маск посів першу сходинку у списку найбагатших людей за версією Forbes і Bloomberg. Він став третьою людиною в історії (після Джеффа Безоса і Бернара Арно), чий статок у цьому рейтингу перевищив $200 млрд.

У 2023 рік 51-річний Маск увійшов зі статками в $137 млрд, ставши першою людиною, яка втратила $200 млрд.

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