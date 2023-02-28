У Санкт-Петербурзі аеропорт припинив роботу через невідомий літальний об’єкт

У вівторок, 28 лютого, у Санкт-Петербурзі (рф) тимчасово припинили роботу аеропорту «Пулково», а цивільні літаки не наближалися до міста. Попередньо, це сталося через невідомий літальний об’єкт у небі.

За інформацією деяких Telegram-каналів, у районі введено в дію план «Килим», який запроваджується лише у виняткових випадках. Він означає вимогу негайної посадки чи виведення з цього району всіх повітряних суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних.

Через обмеження над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю закрили 200 кв км повітряного простору, а всі цивільні борти були переведені до зони очікування.

Російські ЗМІ пишуть, що в небо над містом злетіли російські винищувачі.

Міська влада офіційно повідомила, що аеропорт «Пулково» тимчасово не приймає і не відправляє літаки. Причини поки не уточняють.

Усі рейси, які проходять через повітряний простір Петербурга, розвернули назад. Літаки, що летять з Москви, роблять кола або повертаються назад.

Нагадаємо, раніше білоруські опозиціонери повідомили про вибухи на аеродромі «Мачулищі».

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