Перший батальйон ЗСУ успішно завершив навчання на БМП Bradley

Перший батальйон Збройних Сил України успішно завершив навчання з експлуатації бойових машин піхоти М2 Bradley.
Як передає Amazing Ukraine, про це було оголошено в Телеграмі першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком.
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За словами Павлюка, українські військові отримали практичний досвід в користуванні американськими БМП під час навчання на базі США в Німеччині. “Bradley є досить потужною машиною, яка була створена з метою протидії у боях радянській техніці”, – додав Павлюк.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки докладно описав особливості М2 Bradley, які були надані Павлюком.
Раніше повідомлялося, що перша група з 635 українських військових успішно пройшла курс на полігоні Графенвер у Німеччині. На цьому полігоні США проводять навчання з загальновійськової та маневреної підготовки. Зараз друга група з 710 бійців Збройних Сил України розпочала навчання.
Зазначимо, машина піхоти М2 Bradley – це бойова машина піхоти, яку використовують американські війська та деякі інші країни. Вона має гарну броню та високу мобільність, здатність пересуватися в різних умовах та теренових умовах. Також вона оснащена різними збройними системами, включаючи гармати та ракетні комплекси, і може перевозити до 7 осіб. М2 Bradley створена для підтримки піхоти на полі бою та здійснення розвідувальних місій.
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