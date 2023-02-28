У Святогірську окупанти атакували пожежну частину: один рятувальник загинув, четверо поранені (фото)

Вночі на вівторок, 28 лютого, росіяни обстріляли Святогірськ Донецької області, поціливши у частину ДСНС. Є загиблий та поранені.

Про це у Telegram повідомив Павло Кириленко, голова Донецької ОВА.

«За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це — усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій», — написав він.

В ДСНС України розповіли, що у ніч на 28 лютого, внаслідок російської атаки у Краматорському районі Донецької області, сталося влучання у пожежно-рятувальну частину.

«На жаль, ворожа ракета забрала життя нашого колеги — молодшого сержанта служби цивільного захисту, фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана», — йдеться у повідомленні.

Як видно на фото будівля пожежного депо зазнала пошкоджень, також виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донецької області.

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