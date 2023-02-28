Польське видавництво пожертвувало понад 1 млн грн українцям

Польське видавництво REBIS пожертвувало 138 727 злотих (близько 1 млн 141 тис. грн) різним благодійним організаціям і фундаціям, що діють в Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

Читай також: Україна братиме участь у програмі “Єдиний ринок” від ЄС

«Рік тому на Україну напав ворожий сусід росія. Ця війна вже поглинула сотні тисяч людських життів, в тому числі серед цивільного населення, включно з жінками та дітьми, і ще більше поранених та скалічених, багато з них на все життя. Війна також завдала величезних матеріальних збитків, які вплинуть на ситуацію наступних поколінь в Україні. У знак вселенської солідарності ми вирішили ще рік тому виділити фінансові ресурси на допомогу постраждалим від війни», — зазначили у видавництві.

REBIS пожертвувало 138 727 злотих різним благодійним організаціям і фундаціям, що діють в Україні, у тому числі 115 342 злотих від прибутку від продажу книги Пьотра Зиховича та Яцека Бартосяка «Третя світова війна наближається» та 23 385 злотих зі спеціальної акції «Тисячі книжок за копійки», проведеної 23 квітня 2022 року в штаб-квартирі видавництва в Познані.