Фонд сина Уоррена Баффетта надав грантів Україні на $148 млн

У 2023 році благодійний фонд Говарда Баффетта – The Howard G. Buffett Foundation – планує виділити $300 млн допомоги для України. Зокрема, фонд зосередиться на допомозі в розмінуванні, протезуванні, розвитку сільського господарства, підтримці поліції та наданні шкільного харчування. Говард Баффетт є сином пʼятої найбагатшої людини світу Уоррена Баффетта.

Як передає Amazing Ukraine, про це він розповів у інтервʼю Forbes.

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Ключові факти

Фонд The Howard G. Buffett Foundation допомагає Україні з перших місяців війни. За 2022 рік фонд профінансував різні проєкти допомоги на понад $148 млн. «Цього року (2023, — ред.) плануємо витратити $300 млн», — розповів Forbes Баффет.

За словами Говарда, у січні 2022 року фонд навіть не думав, що витратить хоча б копійку в Україні, але тепер країна стала найбільшою сферою витрат. «У 2022 році Фонд надав грантів на $307 млн – майже половина з них в Україні», — розказав він.

Фонд Баффетта профінансував роботу некомерційної організації «Project Expedite Justice», яка фіксувала докази воєнних злочинів скоєних проти сільських господарств, оплатили майже 30 млн обідів, купили 2400 генераторів, 6 ДНК-машин для Нацполіції, обладнання для розмінування, техніку та насіння для фермерів. Профінансували на $16,3 млн проєкт будівництва центру з протезування Superhumans та багато іншого.

Топ-5 сфер проінвестованих фондом у 2022 році: продовольча безпека – $80,9 млн, підтримка фермерів — $46,6 млн, енергетика — $37,2 млн, розмінування — $27,4 млн, протезування — $16,3 млн.

28 вересня 2022 року Баффетт зареєстрував в Україні благодійну організацію «The Ukraine Foundation». Ця організація буде приймати фінансування основного американського фонду The Howard G. Buffett Foundation та контролювати реалізацію проєкт в Україні. В Україні очолює цей фонд Юлія Стефанюк, екс-керівник програми World Central Kitchen в Україні.