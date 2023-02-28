В Італії відкрилася виставка художниці Марії Примаченко

На виставці “Українські соняшники”, що відкрилася 26 лютого у Музеї сучасного та новітнього мистецтва Тренто та Роверето (Mart) в Італії, представлено 60 робіт відомої української народної художниці Марії Примаченко.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба МКІП.

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Експозиція буде доступна для відвідувачів до 4 червня 2023 року в приміщенні Палаццо делле Альбере в Тренто. Ця подія має велике символічне значення, адже Mart вирішило продемонструвати ці шедеври через рік після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Довідка, Марія Примаченко (1908-1997) – відома українська народна художниця, яка створювала яскраві та фантастичні картини з тваринами, рослинами та казковими персонажами. Вона не мала формального художнього навчання та вивчала майстерність самостійно, але її твори отримали визнання не тільки в Україні, а й за кордоном.