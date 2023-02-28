Чи варто скасувати вихідний 8 березня? У «Дії» запустили нове опитування

В онлайн-сервісі державних послуг «Дія» запустили нове опитування — чи залишати 8 березня вихідним.

Про це повідомив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації України.

«Продовжуємо розвивати електронну демократію в «Дії». Запускаємо нове опитування. У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти — залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем. Потрібна ваша допомога. Кожен голос у «Дії» врахують перед ухваленням законопроєкту», — зазначив Федоров.

Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня 2023 року.

У «Дії» пояснили, у чому суть опитування: у більшості країн світу 8 березня — звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні, — офіційний вихідний.

Щоб проголосувати за вихідний 8 березня у «Дії», потрібно:

зайти в додаток;

натиснути Послуги;

обрати Опитування;

віддати свій голос.

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