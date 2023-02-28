Бюджет отримав від грального бізнесу майже 3 млрд гривень

Згідно з доповіддю тимчасової слідчої комісії парламенту, гральний бізнес укладений українськими операторами здійснив ліцензійні і податкові платежі на загальну суму понад 2,7 млрд грн.
Про це повідомляє Amazing Ukraine.
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Зазначається, що 1,5 млрд грн з цієї суми є ліцензійними платежами, а решта – податкові надходження. Зокрема, у 2022 році бюджет отримав 730 млн грн, а в січні 2023 року – 269 млн грн.
На даний момент, іноземні інвестори та міжнародні IT-компанії очікують на прийняття парламентом законопроєкту №2713-д, який передбачає оподаткування грального бізнесу.
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