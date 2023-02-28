З Першим днем Весни 2023: привітання та картинки

Привітайте своїх рідних та близьких із Першим днем Весни, і побажайте їм, щоб 1 березня їх душі наповнилися теплом та любов’ю.
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З Першим днем Весни 2023
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Всіх вітаємо з початком Весни!
Вже тане сніг, біжать струмки,
В вікно повіяло весною …
Засвищуть скоро солов’ї,
І ліс одягнеться листвою!
Чиста небесная блакить,
Тепліше, яскравіше сонце стало,
Пора злих хуртовин і бурь
Минула знов надовго …
***
З Першим днем весни!
Нехай піде печаль зі снігом –
Змиє їх тала вода,
І прийде їм на заміну
Мир, любов і доброта!
***
Бажаємо ясного сонечка не тільки на вулиці, але і на душі! Ця пора року завжди приносить щось нове, надихає на нові відкриття, дає нові сили для нових звершень, дарує нові емоції та почуття! Нехай ця весна стане найщасливішою для кожного з Вас, а Ваше життя з кожним днем розквітає все більше і більше!
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Листівки з 1 березня З Першим днем Весни 2023
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З першим Днем Весни!
Нехай ваше життя завжди буде активним та яскравим, наповненим цікавими подіями, радісними зустрічами та незабутніми моментами!
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З Першим днем Весни 2023, картинки
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З Першим днем Весни 2023, картинки
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Нехай перші промінці сонця розтоплять зимові залишки, а лагідний вітерець принесе аромат квітів. Нехай нова пора року принесе в твоє життя радість, оптимізм та свіжі думки. Хай кожен день буде сповнений яскравих вражень, позитивних емоцій та успіхів у всіх починаннях.
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Зичу тобі багато весняного настрою, віри у себе та натхнення для досягнення нових висот!
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