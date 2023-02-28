СБУ викрила ділків, які продавали персональні дані українців російським спецслужбам (фото)

У Києві співробітники СБУ викрили зловмисників, які налагодили схему продажу персональних даних українців громадянам рф.

Повідомляється, що ділки створили спеціалізовану інтернет-платформу і Телеграм-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали українцям з різних регіонів країни.

Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували «підписку» на відповідні інтернет-ресурси.

Зокрема зловмисники пропонували придбати «абонемент» на місяць вартістю до $200. Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені Телеграм-канали, а оплату отримували на криптогаманці.

Серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.

Зрадником виявився підприємець з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних. До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому створювати та адмініструвати онлайн-сервіси.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом.

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