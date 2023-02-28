У «Київ Цифровий» куплені поїздки можна перетворювати в QR-квитки

У додаток “Київ Цифровий” було додано оновлення, що дозволяє киянам перетворювати поїздки з транспортної карти на QR-квитки.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

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«Раніше існувала можливість лише придбати QR-квиток, щоб оплатити проїзд за допомогою застосунку. Тепер користувачі, які додали транспортну карту в застосунок, можуть перетворювати поїздки з карти на QR-квитки», – розповіли d КМДА.

Щоб випробувати нововведення, потрібно вибрати транспортну карту в застосунку та натиснути «Створити QR-квиток». Він зʼявиться в загальному списку. Створений квиток буде дійсним до опівночі. Якщо не скористатися ним, він зникне, а поїздка повернеться на транспортну карту. Кожен користувач застосунку може створити до 10 QR-квитків із поїздок на день. Їх потрібно сканувати на валідаторі так само, як і звичайні.