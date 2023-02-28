Німеччина передасть на відновлення українських шкіл 5 млн євро

Німецький уряд надає фінансову допомогу в розмірі 5 млн євро на відновлення шкіл, що зазнали пошкоджень під час війни в Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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За інформацією Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні, ці гроші допоможуть відремонтувати 12 шкіл у п’яти областях.

Завдяки цьому більше 3 тисяч учнів, які проживають у Запорізькій, Миколаївській, Рівненській, Сумській та Чернігівській областях, матимуть можливість повернутись до навчання в обладнаних та зручних умовах.

Перші школи, де будуть профінансовані ремонти, обрали зі списку 74 школи з 12 міст, котрий був складений Міністерством освіти і науки України.

Наразі команди ПРООН вже оглядають будівлі та оцінюють конкретні потреби для відновлення. Прискорена процедура закупівель дозволить визначити групу компаній для проведення ремонтних робіт.

Ці роботи будуть проводитись у повній відповідності до стандартів “Єврокоду 8”, із дотриманням принципів Build Back Better (“відбудувати краще, ніж було”).

Стандарт “Єврокод 8” поширюється на проєктування і зведення споруд та інші будівельні роботи в сейсмічних районах. Він передбачає заборону на використання небезпечних будівельних матеріалів (наприклад, азбесту, ущільнювачів, що містять стійкі органічні забруднювачі). Також буде заохочуватись використання екологічно чистих меблів та обладнання.