У Харкові проводять обшуки в можливих організаторів «ПВК Редан»

Правоохоронці у Харкові проводять обшуки у можливих організаторів масових бійок підлітків у рамках «ПВК Редан».

Про це розповів начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook.

За його словами, уранці 28 лютого провели три обшуки. Один з імовірних організаторів виявився неповнолітнім.

Він нагадав, що напередодні у Харкові та в інших українських містах пройшли масові заворушення за участі руху «ПВК Редан».

Поліції вдалось запобігти заворушенням. Всього встановили 245 учасників руху, з яких тільки 30 повнолітні, неповнолітніх — 149 хлопців та 66 дівчат. Всіх учасників доставили до відділів поліції, у них знайшли чати в Telegram, через які підлітки збирались та координувались.

Що відомо про ПВК «Редан»

ПВК «Редан» — це не військова компанія, а агресивна молодіжна субкультура, прихильники аніме, що влаштовують масові бійки. Молоді люди одягають футболки та світшоти із зображенням павуків і цифри 4, що є відсилкою до аніме Hunter x Hunter. «Редан» з’явився у росії у вересні 2022 року, але широкої популярності набув у лютому 2023 року, коли представники субкультури почали влаштовувати масові бійки з футбольними фанатами у московських торгових центрах.

Chas News розповідав, в яких містах помітили молодіжний рух та чому поліція вважає цю субкультуру частиною російського ІПСО.

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