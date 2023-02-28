Тайвань виділить Україні майже 60 млн доларів на відновлення інфраструктури

Тайванський уряд планує виділити значний фінансовий пакет допомоги Україні на суму 1,8 млрд. нових тайванських доларів, що становить приблизно 58 мільйонів доларів США.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Тайваню.

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Гроші будуть спрямовані на відновлення об’єктів цивільної та критичної інфраструктури: лікарень, шкіл, церков, об’єктів електроенергетики, водопостачання, мостів та транспорту.

«Тайвань продовжуватиме працювати у тісній співпраці зі США, європейськими країнами та іншими країнами-однодумцями, щоб позбавити Україну від лих війни, відновити мир і процвітання в країні та спільно підтримувати мир та стабільність», – підсумували в МЗС.