США скерують новий транш для відновлення енергосистеми України

Початок березня позначиться відправкою США третього траншу допомоги для відновлення електромереж в Україні, передає Amazing Ukraine.
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США перебувають у процесі відправлення третього траншу в Україну для відновлення пошкоджень енергосистеми. Про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Ґренґолм в інтерв’ю Голосу Америки.
За її словами, у довгостроковій перспективі США мають підтримати цілі України щодо створення розподіленої електричної мережі, щоб у разі пошкодження однієї ділянки це не виводило з ладу цілий регіон.
Очікується, що третій транш допомоги для відновлення українських електромереж США відправлять на початку березня.
“Буде третій транш, який ми відправимо на початку березня. І ці кошти, звичайно, допомагають. Але що нас вразило – це те, наскільки швидко українці залучають те, що ми відправляємо, щоб відновити роботу якнайшвидше. Це справді захоплює дух: така стійкість і таке швидке виконання завдань від тих, хто працює над мережею. І ми продовжуватимемо допомагати, чим зможемо”, – заявила Дженніфер Ґренґолм.
Міністр додала, що особисто перебуває в контакті з міністром енергетики України Германом Галущенком та бачить прагнення української сторони до постійної співпраці та реалізації відповідних планів.
“Національна лабораторія відновлюваної енергетики створює дорожні карти для країн, які висловили зацікавленість у переході на стовідсоткову відновлювану енергію, на 100% чисту, без викидів вуглецю. І ми хочемо працювати з Україною, яка виявила бажання зробити це, щоб надати технічні дорожні карти, як цього досягти”, – сказала Ґренґолм.
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